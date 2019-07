Un detingut acusat d'abús sexual durant el Canet Rock

Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit de dissabte al festival Canet Rock un home acusat d'abús sexual contra una assistent al certamen. La noia va patir tocaments superficials per part d'un home entre el públic i va avisar el personal de seguretat, que de seguida va activar el protocol i van retenir el presumpte assetjador, segons ha detallat el festival a l'ACN.

Des de l'organització es va recomanar a la noia que denunciés els fets, cosa que va fer, i aleshores es va produir la detenció per part dels Mossos. Així, el festival va estrenar el nou protocol contra violències sexuals en l'oci al qual s'ha adherit aquest any de forma pionera, i pel qual ha format tots els seus treballadors per actuar davant de situacions d'aquest tipus de violència.

Els fets van succeir durant la nit en una zona propera a l'escenari del Canet Rock. Segons ha informat el festival a l'ACN, un home va realitzar tocaments superficials (per sobre la roba) a diverses assistents, una de les quals va decidir posar-se en contacte amb personal del festival per denunciar la situació. El treballador de seguretat amb qui va contactar va avisar el cap de seguretat, i així es va activar el protocol contra la violència sexual al qual s'ha adherit enguany el certamen.

El festival va alertar aleshores els Mossos d'Esquadra i van "apartar" la noia per protegir-la del presumpte agressor, al qual van retenir. La víctima va decidir denunciar, de manera que els agents van detenir l'individu, acusat d'abús sexual, i el van traslladar fins a dependències policials, ja fora del recinte del Canet Rock.

El festival ha lamentat el cas, alhora que ha valorat el "vessant preventiu" de comptar amb aquest protocol, en el sentit que els i les assistents saben que es pot procedir com va fer la noia, perquè "són els seus drets".

El protocol contra les violències sexuals en l'oci considera una infracció administrativa l'exhibicionisme obscè davant de persones adultes, la masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, el seguiment obscè, la injúria sexual, fer fotos de parts íntimes, l'acorralament amb finalitats sexuals i altres conductes que impliquin una vexació sexual.

Edició multitudinària i continuïtat

El Canet Rock va tancar la seva sisena edició (de la nova etapa) amb 23.000 assistents, que havien exhaurit les entrades mesos enrere. Durant la nit, i a mesura que s'avançava per pantalla novetats de la pròxima edició, es van començar a vendre entrades pel festival del 2020, i a última hora de la nit ja se n'havien venut prop d'un miler, segons l'organització.

El festival no es planteja créixer en nombre de dies perquè consideren que la "fórmula" d'un esdeveniment d'un sol dia "funciona", i que ampliar el convertiria en un festival "com molts altres". "Canet Rock és una festa durant una nit d'estiu i això és el que el fa únic", valora la seva directora, Gemma Recoder.

El que sí ha anunciat el festival són millores de cara al públic, com instal·lar definitivament i millorar el 'túnel d'aigua' per refrescar-se. Això, a banda de mantenir el protocol contra violències sexuals que s'ha posat en marxa aquest anys.