Esquerra titlla d'«error estratègic» el pacte entre neoconvergents i socialistes i assegura que a partir d'ara «les coses no seran iguals»

ERC considera un «error estratègic» el pacte que va tancar ahir JxCat amb el PSC per governar a la Diputació de Barcelona, un acord sobre el qual el vicepresident d'aquesta institució, el republicà Dionís Guiteras, va avisar a JxCat que «les coses no seran iguals» entre les formacions independentistes d'ara endavant.

També el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en presó preventiva pel cas del procés, va retuitejar a la xarxa social un missatge de l'exconseller Carles Mundó en el qual assegura que «JXCat descarta un pacte amb ERC i comuns i regala la Diputació de Barcelona al PSC. Un error estratègic incomprensible».

El malestar al partit republicà per aquest pacte el va expressar també a Twitter el diputat al Congrés Gabriel Rufián, el qual va dir que «el problema no és només donar la presidència de la tercera institució del país al PSC per evitar que la tingui ERC; el problema és si també ho faran amb la primera», en al·lusió a la presidència de la Generalitat.

«Quan l'amo et convida a fer una volta amb cotxe, o és perquè seguis al costat o és perquè se li netegis. Ja n'hi ha prou», va afegir Rufián.

D'altra banda, un altre dels pesos pesants d'ERC, Ernest Maragall, que va guanyar en vots les municipals a Barcelona però que no va poder arribar a l'alcaldia pel pacte entre Ada Colau i el PSC, va assegurar: «Ara tot queda més clar. ERC és la primera i gran força catalana. Per tant, contra ERC tot s'hi val».

L'exconseller comenta en un altre tuit que «és l'hora de retrobar el sentit real d'allò que vol dir unitat i repensar el significat actual del binomi unitat/diversitat. Sense xantatges. Sense lliçons de cap tipus, i menys dels que accepten aquest joc antinatural», afirma en al·lusió al debat sobre la unitat estratègica de l'independentisme.



Cs també critica el pacte

Segons el parer de Lorena Roldán, senadora i portaveu de Ciutadans al Parlament, el PSC governarà aquesta institució amb «aquells que van donar un cop a la democràcia a Catalunya. El partit socialista és incorregible, sempre que té l'oportunitat prefereix governar de la mà de nacionalistes i populistes i, per aquest motiu, és impossible que nosaltres arribem a cap acord amb el PSOE de Pedro Sánchez».

En declaracions als periodistes, Roldán va indicar que l'únic principi del PSOE és «trencar la unitat i la igualtat de tots els espanyols, pactant amb el nacionalisme, simplement per seguir conservant el poder».

No va obviar tampoc que a Navarra el partit socialista «ha traït el constitucionalisme, en preferir formar govern amb nacionalistes, batasuns i populistes».

Roldán també va fer referencia a la citació com a investigat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè declari per si va cedir locals municipals per l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar.