Un home mor ofegat a la platja de Cubelles

Un home ha mort ofegat a la platja de Cubelles aquest diumenge vora quarts de dotze del migdia. Segons fonts dels Serveis d'Emergències, la víctima tenia 48 anys i ha mort a la platja. S'han desplaçat fins al lloc dels fets un helicòpter i dues unitats mèdiques.

En un comunicat, Protecció Civil ha explicat que un testimoni ha trucat al telèfon d'emergències 112 a les 11:25 per informar que havien tret de l'aigua un home inconscient a la platja de la Mola de Sant Pere de Cubelles. Fins el lloc dels fets s'han desplaçat un helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències de Catalunya (SEM) que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home que ha mort a la platja mateix. En la resolució de l'emergència també hi han participat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la policia local delmunicipi.



Plata sense servei de socorrisme

Es dona la circumstància que a la platja de la Mola de Sant Pere de Cubelles, com a les de la resta del municipi, no hi ha servei de socorrisme. Provisionalment, ahir dissabte el consistori va posar en marxa un servei de vigilància marítima format per dues motos aquàtiques i un quad terrestre dotats de material per atendre emergències i un desfibril·lador. Les motos i el quad estan connectats amb la Policia Local.

Segons ha informat l'ajuntament, els canvis normatius en el sector de salvament marítim ha deixat tres cops desert el concurs d'aquest servei, que, tot i que no és obligatori, consideren necessari per garantir la seguretat a les platges. El consistori preveu que aquest servei provisional s'allargui fins el 15 de juliol quan està previst que la nova empresa adjudicatària comenci operar.