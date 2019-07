Un home apunyalat en una baralla al barri del Carmel de Barcelona

Una persona va resultar apunyalada la matinada del dissabte al barri del Carmel de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. El ferit va ser hospitalitzat i de moment encara es troba ingressat, encara que no es tem per la seva vida. Vora les tres de la matinada es va rebre diversos avisos al 112 d'un ferit per arma blanca al carrer, després que tanqués la fira del barri del Carmel, on és festa major. La policia continua investigant els fets i de moment no hi ha identificats ni detinguts.

Per la seva banda, el sindicat de taxistes Élite Taxi ha comunicat via Twitter que la persona ferida era un taxista i expliquen que es va dirigir al barri després que la seva filla l'avisés que un grup de joves l'estava molestant. Segons els taxistes, en arribar a lloc un dels joves va apunyalar la víctima, que va ser traslladada a l'hospital.