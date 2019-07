Mitsotakis aspira a succeir un Tsipras que ha tret el país del rescat

Prop de deu milions d'electors estan cridats a les urnes aquest diumenge a Grècia en una cita electoral anticipada que podria suposar la fi del Govern liderat per Syriza, amb el primer ministre, Alexis Tsipras, al capdavant, i el retorn al poder dels conservadors de Nova Democràcia, encapçalats per Kyriakos Mitsotakis.

Després d'haver aconseguit treure al país del rescat financer i després d'haver ratificat en 2019 un acord tan històric com polèmic amb Macedònia per a posar fi a anys de disputes pel seu nom oficial, Tsipras ha quedat relegat en les enquestes per l'avanç del candidat de Nova Democràcia, al qual els sondejos situen amb fins a nou punts percentuals d'avantatge i amb possibilitats d'aconseguir fins i tot una majoria absoluta, atès que el partit més votat es fa amb una prima de 50 escons per imposar-se en els comicis.

L'enquesta realitzada per MRB per al diari «Ta Nea» assenyala que Nova Democràcia se situaria en una forquilla que va del 35,4 al 40,4 per cent dels vots, amb un avantatge d'uns nou punts percentuals enfront de Syriza, un resultat similar al collit pel partit esquerrà en les passades eleccions al Parlament europeu.



Possible govern en solitari

En el cas que es compleixin les projeccions dels últims sondejos, Nova Democràcia podria arribar a governar en solitari, sense haver de dependre del suport de formacions ultradretanes i ultranacionalistes com Començar el dia Daurat o Solució Grega.

Tsipras va decidir avançar la cita amb les urnes al 7 de juliol després de la derrota de la seva formació en les eleccions a l'Eurocambra, en les quals es va imposar Nova Democràcia. El partit va arribar al poder el 2015 quan el país estava immers en una greu crisi econòmica que havia requerit milers de milions d'euros.