Mor als 20 anys Cameron Boyce, estrella de Disney Channel

El jove actor Cameron Boyce, protagonista de pel·lícules de Disney Channel com 'Los Descendientes' o 'Jessie', ha mort als 20 anys a Los Angeles per una convulsió mentre dormia. La família ha confirmat el tràgic succés a ABC News.

Cameron estava sent tractat per una malaltia detectada recentment, tal com també ha avançat el portaveu de l'entorn familiar: "Lamentem profundament donar aquesta notícia, però aquest matí hem perdut el Cameron (Boyce). Va morir mentre dormia a causa d'una convulsió, resultat d'una afecció mèdica per la qual estava en tractament mèdic. El món perd una de les seves estrelles més brillants, però el seu esperit perdurarà per sempre a través de la bondat i la misericòrdia de tots aquells que el van conèixer i van estimar", conclou l'escarit comunicat, demanant també respecte i intimitat en aquests moments de duel.

Disney Channel també ha lamentat la pèrdua d'un dels seus joves talents amb major projecció: "Des de molt jove, Cameron somiava amb compartir el seu extraordinari talent amb els altres. Va ser un actor increïblement talentós, una persona molt acurada i, sobretot, un germà, fill i amic afectuós i consagrat. Oferim les nostres més profundes condolences a la família i companys de repartiment. El trobarem molt a faltar".

Boyce va debutar a la gran pantalla amb 9 anys com a part de 'Reflejos', un film de terror. Poc després, el seu talent va començar a cridar l'atenció amb el paper de Keithie Feder a 'Nens Grans', al costat d'Adam Sandler. Disney el va fitxar el 2011 per participar a 'Jessie' com Luke Ross durant quatre temporades.

Un dels projectes més recents, i dels seus papers més consolidats, va tenir lloc dins de la saga de 'Los Descendientes', interpretant Carlos al costat d'altres actors com Dove Cameron, Sarah Jeffery o Keegan Connor Tracy. La tercera part d'aquesta franquícia tenia previst la seva estrena el proper mes d'agost.