Una nau amb 41 immigrants es dirigeix a Lampedusa

El vaixell de l'ONG italiana Mediterranea amb 41 immigrants a bord, rescatats al Mediterrani dijous passat, va anunciar ahir que entrarà en aigües italianes sense permís per arribar a l'illa de Lampedusa, tot i el veto del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini. L'organització ha denunciat reiterades ovegades que a bord es viu una «situació higienicosanitària intolerable» per la falta d'instal·lacions per acollir els 41immigrants que tenen a bord.

Salvini manté una política de ports tancats a les ONG, a les quals acusa de fomentar la immigració irregular, i havia demanat a aquesta embarcació que es dirigís a Malta. Tot i la negativa italiana, l'ONG va decidit entrar en aigües italianes malgrat la prohibició, com ja va fer la capitana del Sea Watch, Carola Rackete.

Mediterranea va salvar 54 immigrants dijous passat en aigües internacionals frontereres amb Líbia i, després de l'evacuació de tretze persones –on hi havia dones embarassades i nens-, la resta van romandre amuntegats sota el sol en la coberta de l'embarcació.



L'exemple de Rackete

Mediterranea segueix així l'acció de la capitana alemanya Carola Rackete, que el 29 de juny va atracar Lampedusa sense permís després de passar disset dies en el mar esperant port amb quaranta persones rescatades a bord, per la qual cosa va ser arrestada i després alliberada per la justícia. També hi ha una altra nau que espera un port segur a les costes de Lampedusa. Es tracta de l'Allan Kurdi, de l'ONG alemanya Sigui- Eye, amb 65 immigrants a bord salvats al Mediterrani.

Un dels membres de la tripulació de Mediterranea, Alessandro Metz, va declarar: «L'estat de necessitat obliga a prendre decisions que no són fàcils i de les quals n'hem d'assumir la responsabilitat». Metz va denunciar que a bord es vivia una situació insostenible: l'embarcació té capacitat per a divuit persones, però n'hi ha una quarentena a bord.