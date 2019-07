Òmnium Cultural porta a tot Catalunya la campanya «Ho tornarem a fer»

Òmnium Cultural va col·locar unes vuitanta parades per tot Catalunya durant ahir per informar de la seva campanya «Ho tornarem a fer», amb la qual volen «denunciar la vulneració dels drets fonamentals» a Espanya, segons un comunicat fet públic per l'entitat.

A les parades de la campanya també es pot comprar el nou llibre que ha escrit el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que porta per títol «Ho tornarem a fer», una frase pronunciada en la seva intervenció final del judici del procés, i que arribarà a les llibreries dilluns que ve.

En l'obra, Cuixart, que porta més de vint mesos en presó preventiva, convida el lector a «no defallir, a protestar, a escoltar i a la mobilització permanent no violenta».

D'altra banda, per segon cap de setmana consecutiu, un dron ha sobrevolat les platges catalanes amb una pancarta amb el lema «Ho tornarem a fer», un fet que, segons l'entitat, tornarà a ocórrer els caps de setmana fins al pròxim 28 d'agost, un total de 16 dies i 32 vols.

Els trams del litoral van de Blanes (Selva) fins a Premià de Mar (Maresme) i de Cunit (Baix Penedès) fins a Roda de Barà (Tarragonès).