VÍDEO | Agressió homòfoba a dues noies per fer-se un petó al metro de Barcelona

Una usuària de Twitter va denunciar aquest cap de setmana que ella i la seva parella van patir una agressió homòfoba al metro de Barcelona. En un vídeo publicat per una de les víctimes, es veu una dona increpant-les i arribant a contactar-hi físicament per evitar que la gravessin.



Segons narra la denunciant (i també queda clar a les imatges), el conflicte es va produir perquè la parella es va fer un petó en públic. Llavors la dona va començar a cridar i, tot i que el metro estava ple, la mateixa víctima denuncia a Twitter que "ningú va moure un dit", mentre els insults i amenaces es van prolongar durant més de 10 minuts.



A més, en sentir que la parella parlava en català, l'agressora va exclamar que "a sobre catalanes". La dona també va manifestar que les dues noies no tenen dret a fer-se petons davant seu perquè li provoca "fàstic", encara que ella té un germà "maricón".