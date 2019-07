Arxiven la causa per un delicte d'odi contra l'alcalde de Verges per vincular la Guàrdia Civil amb la punxada de rodes

El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa per un delicte d'incitació a l'odi contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per unes declaracions el 4 d'octubre del 2017 on vinculava la Guàrdia Civil amb la punxada massiva de rodes que es va produir a la localitat. El jutjat creu que van ser expressions "desafortunades", que assenyalen un col·lectiu "per la seva vinculació a una ideològica política constitucionalista", però que no es poden enquadrar en el tipus penal del delicte d'odi. També remarca que el mateix Sabater va fer després una "clara crida a la calma", ometent qualsevol referència a la Guàrdia Civil, amb la intenció de fer arribar aquest missatge a les persones que van patir les punxades de rodes, segons la resolució a la qual ha tingut accés l'ACN.

La fiscalia va denunciar l'alcalde de Verges per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra "la nació espanyola i la Guàrdia Civil" per la denúncia que va fer el passat 4 d'octubre després que apareguessin més de 160 cotxes amb les rodes punxades al municipi. Sabater va apuntar indirectament a la policia espanyola i la Guàrdia Civil quan va dir, en declaracions a mitjans de comunicació, "de dia uniformats i de nit incontrolats". En aquest sentit, va afirmar que no es tractava d'un acte fortuït i el va relacionar amb el fet que durant la celebració del referèndum de l'1-O els impedissin l'entrada al municipi amb tractors i jardineres.

La resolució judicial subratlla que Sabater va fer aquestes declaracions en un moment "de clar context de crispació a nivell autonòmic i nacional, i fins i tot més gran a nivell local", ja que hi havia un gran nombre de veïns "que van patir danys en els seus bens", en aquest cas els seus cotxes. També remarca que Sabater va utilitzar els mitjans de comunicació, arribant així a moltes persones des de la seva posició d'alcalde.

Ara bé, també afegeix que totes aquestes declaracions es van fer en poques hores i que van ser "mesurades poc després en una clara crida a la calma", sense fer referència ja a la Guàrdia Civil. Aquest segon missatge, continua, es va fer "amb un clar ànim de difusió general" i amb la "clara intenció" d'arribar a les persones més afectades, és a dir, les víctimes de la punxada de rodes.

El jutge fa referència a una circular de la Fiscalia General de l'Estat sobre aquest tipus penal que remarca que "el legislador no ha pogut pretendre una sanció penal per a qualsevol expressió del que en definitiva és un sentiment humà com l'odi".

Segons s'ha queixat la CUP en un comunicat, el jutjat vol "transformar aquí l'exercici de la llibertat d'expressió en una potencial expressió d'odi", tot i que finalment hagi arxivat la causa.