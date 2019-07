Cs culpa Marlaska dels incidents a la marxa de l'Orgull i l'insta a dimitir

Dirigents de Ciutadans, Vox i el PP van exigr la dimissió del ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, al qual van responsabilitzar d'encoratjar les esbroncades i insults que van rebre diversos polítics de la formació taronja a la marxa de l'Orgull 2019. La Policia Nacional va haver d'escortar dissabte durant la manifestació de l'Orgull dirigents de Cs perquè poguessin abandonar la zona després d'estar dues hores bloquejats per assistents que els van escridassar amb crits de «fora, fora» i «això us passa per pactar amb fatxes».

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, va demanar la dimissió immediata del ministre d'Interior per considerar-lo un «incendiari irresponsable» que va alimentar l'odi contra la seva formació a la marxa de l'Orgull, una exigència a la qual es van sumar dirigents de Vox i del PP.

Arrimadas va exigir la renúncia de Grande-Marlaska per unes declaracions en què el ministre afirmava que és il·lusori pensar que no tindrà conseqüències «pactar amb qui d'una manera descarada, fins i tot obscena, intenta limitar els drets humans», en concret els del col·lectiu LGTBI, en referència al suport de Vox a la coalició de PP i Cs a l'Ajuntament de Madrid.

Segons l'opinió de la dirigent de Ciutadans, utilitzar la bandera LGTBI per atacar persones per la seva ideologia «és el súmmum de la hipocresia». «Ningú ha sortit de l'armari per la seva condició sexual per haver de ficar-se en un altre armari per la seva ideologia o el partit que vota», va assenyalar.

Des del PSOE van mostrar la seva condemna «contra les infàmies que s'estan abocant» contra Grande-Marlaska, «una persona compromesa, valenta i ferma defensora dels drets LGTBI», mentre que l'ONG Moviment contra la Intolerància va condemnar els «incidents d'odi agressius» perpetrats contra membres de Cs. «No pot ser que grups radicalitzats extremistes ataquin impunement el dret de manifestació», va afegir.