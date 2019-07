Iglesias emplaça el PSOE a «fer els deures» i concretar ja «un govern de coalició»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha emplaçat aquest dilluns el PSOE a "fer els deures" al juliol i concretar ja un "govern de coalició" amb Podem. Iglesias ha recordat que a seva formació ja ha "flexibilitzat la seva posició" en aspectes com el de no fixar línies vermelles respecte a Catalunya, i ara es conforma amb què "determinats articles de la Constitució es facin reals". Iglesias i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es reuniran aquest dimarts en la nova ronda de contactes que ha convocat el president del govern espanyol en funcions. Prèviament aquest dilluns l'executiva del PSOE es reuneix per aprovar una "proposta concreta" a Podem. En declaracions als mitjans, Iglesias ha insistit que la seva formació vol integrar-se a l'executiu: "Defensarem una negociació integral d'equips de govern, perquè els programes quan no van acompanyats d'equips de govern es queden en paper mullat", ha dit.