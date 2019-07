JxCat considera «màrqueting» que ERC els ofereixi presidir la Diputació de Barcelona

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha considerat "una operació de màrqueting considerable" que el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, els hagi ofert de presidir la Diputació de Barcelona a canvi de trencar l'acord a què han arribat amb el PSC.

Pujol ha recordat que els republicans han pactat amb els socialistes en municipis com Tàrrega, Figueres i Sant Cugat del Vallès per prendre l'alcaldia a JxCat i els ha acusat de voler-los "portar a la irrellevància política". També ha assenyalat que, encara que ERC i JxCat pactessin, no sumen per governar i ha afegit que "els comuns no han dit res, no s'han mullat ni se'ls espera" malgrat que els necessitarien.