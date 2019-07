JxCat reclama a ERC una «proposta concreta» per revertir els acords amb el PSC

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, reclama a ERC que aquest dilluns al matí enviï a JxCat una «proposta concreta» que faci possible revertir els acords a les institucions amb «els partits del 155», en al·lusió directa als pactes de govern entre els republicans i el PSC en alguns ajuntaments.

Sobre l'acord que els postconvergents també tenen amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Calvet va assegurar que «hi ha temps» per revisar pactes «a tot arreu». Les direccions dels dos partits es reuniran avui al matí per analitzar la crisi de l'independentisme arran d'aquests pactes amb els socialistes: «Volem la unitat del món independentista tant a les eleccions com a les institucions», ha assegurat Calvet.

En aquest sentit, el conseller Calvet va demanar als republicans que «deixin d'enviar missatges a través de les xarxes», en relació amb el pacte de JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona i treballin en una proposta que permeti desfer pactes arreu, també els d'ERC amb el PSC en alguns ajuntaments.

Calvet ha posat els exemples de Sant Cugat o Figueres, on ERC ha obtingut l'alcaldia amb el PSC malgrat va ser JxCat la llista més votada als comicis locals. El conseller també ha destacat el cas de Platja d'Aro, on ERC ha «regalat l'alcaldia» als socialistes en un municipi on també els potsconvergents es van imposar a les urnes.

«Esperem que demà [avui] al matí la direcció d'ERC faci una proposta concreta de reversió dels acords. La rebrem i la valorarem», va explicar el conseller, que va confirmar que també la direcció de JxCat preveu reunir-se aquest matí per analitzar l'estat dels pactes polítics a les diferents institucions.

Fonts de JxCat van explicar que la reunió interna que se celebra avui i organitzada després de la crisi entre JxCat i ERC estarà encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont.