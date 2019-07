L'ambaixador britànic als EUA qualifica Trump d'«inepte»i«incompetent»

L'ambaixador britànic a Washington, Kim Darroch, descriu Donald Trump com un «inepte», «incompetent» i «insegur» en una sèrie d'informes interns revelats per The Mail on Sunday. Darroch alerta el Govern britànic que la Casa Blanca «funciona de manera disfuncional» i adverteix que la carrera del president nord-americà pot acabar «en un desastre».

Les explosives revelacions poden provocar una crisi diplomàtica entre Londres i Washington i comprometre el futur polític de l'euròfil Sir Kim Darroch, de 65 anys, exrepresentant permanent britànic a la Unió Europea, que va ser nomenat ambaixador als EUA per David Cameron el gener del 2016, a la recta final del mandat de Barack Obama.

Darroch va provocar d'entrada les suspicàcies de l'Administració Trump amb un primer informe, datat el novembre del 2016, en què descrivia el recentment elegit president nord-americà com a fàcilment «influenciable» pel Govern britànic. Trump va arribar a suggerir llavors la seva substitució com a ambaixador pel líder nacionalista Nigel Farage, el que va motivar una rotunda resposta per part de Downing Street: «Ja tenim un esplèndid ambaixador als Estats Units».

En els seus informes interns, Darroch adverteix que Trump «podria estar en deute amb els russos», que la seva política econòmica pot «fer saltar pels aires el sistema de comerç mundial» i que la seva presidència pot «estavellar-se i cremar-se», el que podria donar lloc a «una espiral cap avall que acabi en la seva pròpia deshonra i en la seva caiguda». L'ambaixador britànic també expressa la seva por que Trump acabi atacant l'Iran.

«No creiem que aquesta Administració pugui ser substancialment més normal, menys disfuncional, menys imprevisible, menys maldestra i inepta», adverteix Darroch, que recomana al Govern britànic la millor manera de comunicar-se amb el president: «A Trump cal exposar-li els temes de manera molt simple».