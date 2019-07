Els Bombers de la Generalitat apaguen 213 incendis al juliol

Els Bombers han apagat aquest mes de juliol 213 incendis de vegetació forestal i agrícola, 96 en els últims tres dies. Aquest cap de setmana va ser complicat, amb baixa humitat, vent i temperatures fregant els 40 graus. També hi va haver caiguda de llamps a diferents punts del territori. A més, cal destacar el foc que va cremar 15 hectàrees a Rajadell i el de Sant Boi de Lluçanès, que està controlat i en vies d'extinció i que hauria afectat un perímetre de 2,96 hectàrees, segons els Agents Rurals. Personal de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers estan revisant encara l'àrea.

També aquest diumenge es va donar per extingit finalment l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ha cremat una mica més de 5.000 hectàrees.

Els Bombers, amb suport d'ADF i de la resta de cossos de seguretat, van poder evitar que la simultaneïtat de focs arribés a superar la capacitat d'extinció.

En el cas de la Ribera d'Ebre, el foc estava controlat des del diumenge 30 de juny, però la setmana passada va tenir petites revifades que van apagar-se sense conseqüències. Els bombers van portat a terme treballs d'extinció amb línia d'aigua, eines manuals i mecàniques.

D'altra banda, Interior va agrair ahir la col·laboració rebuda per extingir l'incendi de la Ribera d'Ebre, després que diumenge es donés finalment per extingit. El conseller, Miquel Buch, va donar les gràcies a tots els professionals que van participar en les tasques d'extinció, els alcaldes, els veïns, els mitjans i també va destacar el «treball conjunt desenvolupat» pels bombers catalans, amb els suports rebuts dels bombers valencians, aragonesos, de Castella La Manxa, la Unitat Militar d'Emergències, els Agents Rurals, les ADF i les BRIF, «que van estar colze a colze lluitant contra el foc». Buch també va agrair l'oferiment de suport operatiu efectuat pels governs andalús, extremeny i murcià.



Rebrotem

La plataforma Rebrotem ha engegat una campanya de micromecenatge per recaptar entre 50.000 i 250.000 euros per ajudar els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, Les Garrigues i el Segrià. El col·lectiu ha fet una crida a la solidaritat de tot el país per donar resposta als danys causats pel foc. El portaveu de Rebrotem, Roger Heredia, ha explicat que es podran fer aportacions de diversos imports i que es podrà apadrinar hectàrea per hectàrea la superfície calcinada.