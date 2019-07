Els comuns lamenten el «mercadeig» amb la Diputació de Barcelona

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha lamentat el "mercadeig" dels partits amb la Diputació de Barcelona i ha criticat que el PSC, cada vegada que pot, mira cap a la dreta en comptes d'apostar per un govern tripartit. En una entrevista a Catalunya Ràdio i preguntat per l'acord entre PSC i JxCat, Mena ha dit que "han d'acabar de determinar què faran en funció de com acabi la situació". El portaveus des comuns ha assegurat que mai han tingut el PDeCAT com a opció dins les negociacions i que només han parlat amb PSC i ERC. En aquest context, ha insistit en un govern tripartit d'esquerres amb aquests dos partits.

Mena s'ha mostrat una mica sorprès pel que està passant amb les negociacions a la Diputació de Barcelona i ha criticat que el món independentista dediqui més energies a barallar-se en comptes de governar. També ha carregat contra els socialistes catalanes i ha afirmat que no entén com pot pactar amb JxCat i, en canvi, no pot arribar a acords amb ERC. En aquest sentit, ha lamentat que ni PSC ni ERC hagin entrat a valorar la proposta dels comuns d'un govern tripartit d'esquerres. Una situació que, segons Mena, no ha passat només a la Diputació de Barcelona i ha desitjat que se superi la "política de vetos creuats" per poder restablir governs progressistes.

Pel que fa a la investidura del president del govern espanyol, Mena ha assegurat que els comuns mantenen i segueixen defensant la seva proposta per a Catalunya i la necessitat d'una taula de diàleg per abordar "amb què estem d'acord i amb què no".

Segons el portaveu dels comuns encara hi ha temps per investir el líder el PSOE, Pedro Sánchez, aquest juliol i ha confiat que la reunió d'avui dimarts entre Sánchez i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, sigui una primera reunió d'una taula de negociació entre les dues formacions per compartir mesures programàtiques.

En aquest context, Mena ha criticat que sembli que Sánchez estigui destinant més energies a convèncer Cs perquè s'abstingui que no pas a explorar un acord amb Unides Podem.