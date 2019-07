Demanen 6 anys per incidents per la detenció de Puigdemont

El fiscal demana 6 anys de presó per a un activista acusat de llançar una ampolla de vidre contra el cordó policial i posar contenidors al mig del carrer en una manifestació a Barcelona en protesta per la detenció el març de l'any passat a Alemanya de Carles Puigdemont.

A la secció segona de l'Audiència de Barcelona va quedar ahir vist per a sentència el judici contra Lluís M. E., per a qui la Fiscalia demana presó pels delictes d'atemptat a l'autoritat i desordres públics, i contra la seva dona, Eulàlia R.P., que afronta una petició de 2 anys de presó per desordres. En el judici, l'acusat va negar els fets en un relat exculpatori en el qual, igual que la seva dona, va defensar que la manifestació va transcórrer en un ambient pacífic.