Disminueix la presència de balenes a les costes catalanes per la sequera

La presència de rorquals comuns, que cada primavera acudeixen a les costes catalanes per alimentar-se, han disminuït aquest any, probablement a causa de la sequera que hi ha hagut a Catalunya i que ha causat una menor producció de plàncton, segons un estudi de l'Associació EDMAKTUB. Segons ha informat l'entitat, durant els vuit anys del Projecte Rorqual, en el qual han pogut documentar amb filmacions els comportaments d'alimentació del rorqual comú prop de superfície, aquest any només han trobat cinc exemplars en superfície, el menor número des del 2011, i, a més estaven viatjant lluny de costa. Si l'any passat per aquestes dates els biòlegs de l'associació ja havien detectat 99 exemplars, 84 el 2017 i 100 el 2016, aquest any només n'han vist 5, malgrat haver augmentat les milles navegades. Els responsables de l'associació han relacionat aquest «canvi brusc» amb el canvi climàtic i la sequera que hi ha hagut a Catalunya aquest any, «la pitjor en una dècada». Els cinc albiraments de rorqual comú d'aquest any s'han fet tots en les costes del Garraf: les dues primeres balenes van ser vistes el mes de març i viatjaven cap al sud-oest, cap a Tarragona, mentre que a principis de maig van registrar tres balenes més que anaven cap al nord-est. «Aquest canvi en el comportament i en l'abundància del rorqual comú a les nostres costes ens fa veure com afecten els canvis climàtics bruscos a la vida de certes espècies i als ecosistemes», han assenyalat els biòlegs de l'associació.