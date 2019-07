Dos de cada 3 víctimes de violència masclista no van presentar denúncia

Més de 75.000 dones van patir violència masclista molt greu durant l'any 2018 a Catalunya i 200.000 violències menys greus, encara que només 23.098 van presentar denúncia, una de cada nou, segons un estudi de la Fundació.cat, que denuncia la desprotecció institucional que pateixen les dones a Catalunya.

El treball d'investigació, titulat «Desprotegides, malgrat tot» i presentat ahir a Barcelona pels seus autors, Karma Peiró, Rocío Minivielle i Xaquin González, analitza la situació de la violència masclista a Catalunya i evidencia moltes carències per abordar el problema. Entre d'altres coses, el treball constata «falta de pressupost», un «desgavell de xifres oficials que no permet conèixer la dimensió real de la violència masclista», «descoordinació en les polítiques públiques» i, sobretot, destaca que Catalunya és la comunitat amb menys ordres judicials de protecció d'Espanya.

Peiró i Minivielle van denunciar que l'administració i «la pressió social» fan que sigui «molt dur denunciar». Peiró va assenyalar que és una qüestió en la qual s'ha d'aprofundir encara més, i va defensar la necessitat «d'abordar el tema des d'un punt de vista diferent, amb dades».

Segons l'estudi, a Catalunya l'any passat hi va haver set dones assassinades per violència masclista, de les quals només una havia presentat denúncia, i des del gener d'aquest any n'han estat assassinades 2 més.