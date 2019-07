La fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Torra per desobediència a la JEC

La fiscalia demana una pena d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim torra, per un delicte de desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) sobre els llaços grocs i pancartes penjades als edificis de la Generalitat en campanya electoral. També reclama una multa de 30.000 euros per a ell.

El fiscal constata que Torra va decidir desatendre la primera instrucció de la JEC tot i la seva "claredat", presentant un escrit de reconsideració "aparentment improcedent" perquè la resolució era ferma. Així mateix, afegeix que "va desatendre obertament" un segon pronunciament i va "evidenciar el seu menyspreu a acatar l'ordre" substituint la pancarta amb el llaç groc per una altra igual amb un llaç blanc.