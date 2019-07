La Haia condemna el congolès Ntaganda per crims contra la humanitat

Bosco Ntaganda, antic comandant de les Forces Patriòtiques per l'Alliberació del Congo, ha estat declarat culpable de 18 crims de guerra i contra la humanitat. Així ho va sentenciar aquest dilluns la Cort Penal Internacional (ICC) de la Haia (Holanda) davant una audiència pública.

Els crims es remunten al 2002 i 2003 a la regió d'Ituri (Congo), quan Ntaganda conegut com a Terminator, va dirigir contra a la població civil crims de guerra i contra la humanitat amb la col·laboració de la Unió dels Patriotes Congolesos i les Forces Patriòtiques per l'Alliberació del Congo.

D'aquesta manera els jutges consideren provat que Terminator va encarregar assassinats, violacions, segrestos, va reclutar dones com a esclaves sexuals i nens soldats. També s'ha provat que va recórrer a la persecució i als trasllats forçosos de població civil com a estratègia habitual per aconseguir els seus objectius.

Nascut a Ruanda, d'ètnia tutsi, va aterrar al Congo durant la seva adolescència. Certament, aquesta no ha estat la seva primera visita amb la justícia, l'any 2006 va ser detingut per haver reclutat nens soldats pels seus grups armats. Un delicte que avui dia encara segueix present a Àfrica, Àsia i Sud-Amèrica.

Ntaganda va ser un dels generals de l'Exèrcit del Congo i va ser comandant de les milícies rebels de Ruanda. Segons Fatou Bensouda, fiscal en cap del procés de la Haia, va assegurar que els crims del ruandès formaven part d'una campanya deliberada contra la comunitat lendu, bira i nande, és a dir, contra tots els grups que no fossin de l'ètnia hema, la qual forma part Ntaganda.

El TPI va emetre una ordre d'arrest contra Ntaganda en 2006, si bé no va ser detingut fins a 2013, mentre que el judici va arrencar en 2015.

Encara no es coneix la seva pena de presó, ja que els jutges l'anunciaran en una visita posterior. Amb tot, els estatuts de la Cort Penal Internacional descarten la pena de mort.