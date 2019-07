El judici contra Trapero i l'excúpula dels Mossos començarà el 20 de gener

La Secció Primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha fixat el 20 de gener com la data d'inici del judici al Major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, César Puig, l'exdirector del cos, Pere Soler, i la intendent Teresa Laplana per delictes de rebel·lió i sedició suposadament comesos en els fets del 20 i 21 de setembre del 2017 durant el registre de la Conselleria d'Economia i a la jornada de l'1-O. La Fiscalia acusa Trapero, Puig i Soler del delicte de rebel·lió, i a Laplana de sedició. L'Audiència ha dissenyat un judici amb 24 sessions durant els mesos de gener, febrer i març a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares. La fixació de la data arriba després que la setmana passada l'Audiència va ratificar que és competent per jutjar Trapero i l'excúpula dels Mossos i va tancar la porta als recursos que havien presentat les defenses de Puig i Soler.