JxCat insta ERC a revertir pactes amb el PSC per reparar la fractura sobiranista

La dirigent de JxCat Elsa Artadi va instar ahir ERC a aclarir «ràpidament» si accepta la proposta de «revertir tots» els pactes amb el PSC per part de les dues forces independentistes per reparar la «fractura» del bloc sobiranista, i va alertar: «Hem tocat fons». La cúpula de JxCat, amb la presència del president català, Quim Torra, es va reunir ahir al Parlament per abordar la crisi desfermada entre JxCat i ERC després de l'acord de l'espai postconvergent amb el PSC pel govern de la Diputació de Barcelona.

En la roda de premsa posterior, Artadi va formalitzar la proposta que ja va llançar diumenge el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en el sentit que JxCat està disposat a revertir tots els pactes municipals i supramunicipals amb el PSC si ERC fa el mateix. La regidora a Barcelona va instar el sobiranisme a fer «autocrítica» i va demanar a ERC que se sumi a aquesta proposta d'«agenda de la reversió» de pactes, que creu que pot servir per a «cronificar» la divisió de l'independentisme. «La unitat clarament ara no existeix, està més fracturada que mai i cal decidir si ens sembla bé com estan les coses o bé anar a buscar la unitat», va dir Artadi.

Així, va remarcar que ERC -que va reunir al matí a la seva executiva- ha de decidir «ràpidament» si té la «voluntat» d'estudiar la proposta de JxCat o, si no, els va instar a plantejar una altra alternativa, davant «la gravetat de la situació» a l'espai sobiranista. En aquest sentit, l'exconsellera va admetre que no hi ha «unitat en general» en l'independentisme quan li van preguntar per les diferències en el full de ruta sobiranista. Així doncs, va advocar perquè el cas de la Diputació de Barcelona serveixi per «obrir els ulls» sobre la necessitat de «mantenir i incrementar» la unitat en espais on encara existeix, com el cas del Govern, i crear-la on encara no n'hi ha.

Artadi, així mateix, va assegurar que l'acord entre JxCat i PSC a la Diputació va ser «consensuat» en el seu espai polític i, per tant, «validat» per tots els seus actors, de manera que va tenir l'aprovació de l'expresident català Carles Puigdemont.

L'exconsellera va remarcar que l'«agenda de la reversió» incumbeix als municipis, consells comarcals o diputacions en els quals, havent quedat primera una força independentista, l'altra ha tancat pactes amb el PSC per arrabassar-li el poder.

Les xifres les ha aportat el dirigent del PDeCAT Ferran Bel, qui ha assegurat que en 27 municipis catalans ERC ha tancat pactes, principalment amb el PSC, per arrabassar el govern a JxCat sent aquesta la primera força. A la Catalunya central això ha succeït a Sant Salvador de Guardiola, Odèn, Olius, Alp i Oliana.