El Meteocat, sota sospita: Antifrau investiga contractes amb dues empreses

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) manté oberta una investigació, des del novembre passat, sobre uns contractes signats entre el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i dues empreses durant el mandat d'Oriol Puig, germà de l'exconseller Felip Puig, segons ha avançat l''Ara' i han confirmat a l'ACN fonts properes a la investigació.

La sospita la va aixecar un contracte per valor de 69.250 euros: Adasa va presentar una oferta amb una rebaixa de només 171 euros, mentre que MCV no va rebaixar cap euro en la seva proposta. Després de tres anys en què les dues empreses es presentaven conjuntament, en forma d'UTE (unió temporal d'empreses), aquest cop ho van fer per separat, amb una rebaixa mínima al preu que va fer sospitar els serveis jurídics del Departament de Territori i Sostenibilitat.