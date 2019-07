El PSC demana a ERC que respecti el pacte amb JxCat: «Això no és una subhasta»

El dirigent del PSC Salvador Illa va demanar ahir a ERC que mostri «serietat» i respecti el seu pacte amb JxCat a la Diputació de Barcelona: «Això no és una subhasta a veure qui presideix què», va exclamar, després de saber que els republicans s'obren a «parlar de la presidència» d'aquesta administració.

«Demano una mica de serietat si és que ens prenem seriosament Catalunya, Barcelona i la Diputació», va dir Illa en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció dels socialistes d'aquest dilluns. Visiblement molest, el secretari d'organització del PSC va exigir «a totes les formacions, especialment a ERC», que reconeguin la «legitimitat» de les aliances postelectorals que es tanquen en clau local, encara que no siguin del seu grat. «No volem una Santa Coloma de Farners dos», va avisar, en referència a la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, al seu poble per forçar in extremis que JxCat trenqués l'acord que havien signat amb el PSC a favor d'ERC.

Illa ha contraposat l'actitud d'ERC, amb ofertes d'última hora, amb la feina que van fer PSC i JxCat, que van publicar un document treballat, en el que detallaven el seu projecte conjunt per a la Diputació. «Estem parlant d'institucions amb pressupostos molt importants», va recalcar.

Amb tot, el socialista va confiar que JxCat mantindrà la seva paraula i que dijous que ve es consumarà la seva aliança a la Diputació de Barcelona perquè l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, sigui la pròxima presidenta d'aquesta administració.