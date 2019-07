El PSOE diu que Iglesias ha demanat una vicepresidència i Podem ho nega

Fonts socialistes han explicat aquest dimarts que el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha demanat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, una vicepresidència del govern espanyol a canvi de donar suport a la investidura. Una informació avançada per la Cadena Ser i confirmada per l'entorn del president espanyol, que ha assegurat que Sánchez ha tancat aquesta porta.

Podem ho nega categòricament. "És absolutament fals, no s'ha parlat de res d'això", han apuntat fonts pròximes al líder de Podem, Pablo Iglesias, després d'una reunió infructuosa on les dues parts han intercanviat retrets. Fonts socialistes acusen Iglesias de no voler negociar. "No volem les noves eleccions, però això és el que sembla que vol Podem" afirmen. Tot plegat a 14 dies de la votació de la investidura de Pedro Sánchez, que per ara, tret del Partit Regionalista Càntabre (PRC), no té garantits els suports de cap altra formació.