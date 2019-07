Sánchez s'aferra a un govern monocolor, «de cooperació, no pas de coalició»

Pedro Sánchez es reuneix avui amb el líder de Podemos, Pablo Iglesias, amb l'aval unànime de la cúpula del PSOE per proposar-li un govern monocolor «de cooperació, no pas de coalició», obert això sí, a cedir càrrecs intermedis, sempre que s'avanci prèviament en els continguts sobre la base del programa electoral del PSOE.

En la reunió, el president del Govern en funcions entregarà a Iglesias un document base per a la negociació titulat «Espanya avança. Proposta oberta de cooperació per a un govern social, feminista, ecologista, europeista i progressista».

Un document, de 38 pàgines, síntesi del programa amb el qual el PSOE es va presentar a les eleccions generals del 28 d'abril i que serà a més la base del discurs d'investidura de Sánchez en el Congrés del pròxim 22 de juliol.

Ho va explicar ahir la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que considera que l'«ordre lògic» per a la negociació d'investidura és fixar primer el «perímetre sobre el qual hi ha acords» i després «concretar més» l'àmbit de la «cooperació institucional».

Narbona entén que cal començar a negociar un programa, unes mesures que dur a terme al llarg de la legislatura i, si s'avança en aqueix capítol, negociar després els càrrecs.

No obstant això, va insistir en la dificultat que hi hauria amb un Govern de coalició amb Podemos mentre persisteixen importants diferències en qüestions importants com Catalunya, malgrat que el document que entregarà demà Pedro Sánchez a Pablo Iglesias no conté cap punt d'acord sobre aquest assumpte.

En qualsevol cas i per treballar en aqueix pacte programàtic, el PSOE ha designat a una comissió negociadora dirigida per la sotssecretària general, Adriana Lastra.

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, va avançar que plantejarà al president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, una negociació «integral» de programa i d'equips de Govern i va demanar als socialistes que deixin estar ja les «excuses» perquè des d'Unidas Podemos no han deixat de «flexibilitzar» la seua posició per a aconseguir un acord. «Volem negociar ja», va incidir.



Línies vermelles

Iglesias s'ha esforçat en els últimes dies a recalcar que la seva formació no posarà «línies vermelles» respecte a la qüestió catalana, i Iglesias fins i tot s'ha compromès a signar per escrit que respectarà el lideratge de Sánchez en qüestions d'Estat com la crisi política a Catalunya.

«Entenem que el lideratge dins del govern en la qüestió catalana l'ha de tenir el PSOE», han afirmat en les últimes hores membres de Podem. Tot plegat quan falten pocs mesos de la publicació de la sentència als líders del procés, un fet que pot reobrir la crisi a Catalunya i que, a parer del PSOE, podria generar una crisi interna a l'executiu si hi haguessin ministres de Podem.

Narbona va citar ahir la posició dels membres de Podem a la Mesa del Congrés respecte a la suspensió dels presos com a exemple de les diferències entre les dues formacions. Una qüestió que genera «discrepàncies» i que segons Narbona justifica la negativa del PSOE de permetre l'entrada d'Iglesias al govern espanyol.