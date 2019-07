Budó nega que les discrepàncies entre JxCat i ERC per la Diputació afectin el Govern

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar ahir que les «discrepàncies» entre JxCat i ERC sobre els pactes postelectorals no afecten l'executiu presidit per Quim Torra.

«El Govern és granític i està conjurat per tirar endavant aquesta legislatura», va assegurar en roda de premsa posterior al Consell Executiu setmanal, després de la crisi entre els dos socis de Govern pel pacte entre JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona.

Segons Budó, tot i ser conscients que el Govern no és «monolític», l'executiu té clar que cal treballar «de forma lleial per tirar endavant totes les accions per millorar les condicions de la ciutadania».

«Més enllà que les formacions externament puguin tenir discrepàncies a l'hora de valorar pactes postelectorals, això no afecta el Govern», va afirmar Budó quan va ser preguntada repetidament pels periodistes per les negociacions a la Diputació de Barcelona i la polèmica entre els dos socis de Govern.

En aquest context, Budó va remarcar la unitat del Govern per «tirar endavant la legislatura i per les polítiques que han de fer millor la vida de les persones», i va dir que no està previst que el president Torra i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, compareguin davant la premsa per mostrar una imatge d'unitat davant les discrepàncies dels dos partits en els pactes postelectorals.

La consellera confia que la roda de contactes liderada pel president de la Generalitat, Quim Torra, serveixi per trobar la «unitat estratègica del sobiranisme». Una unitat que hauria de permetre, segons Budó, afrontar una sentència del Suprem sobre l'1-O «possiblement a la tardor».

D'altra banda, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va explicar que la formació té l'obligació de tenir el «termòmetre posat» i fer una «bona lectura» política dels escenaris que es vagin obrint a la Diputació de Barcelona. En roda de premsa al Parlament, després que els Comuns hagin tancat la porta a donar suport a un govern a la Diputació de Barcelona amb JxCat, Pujol va dir que l'acord amb el PSC és ferm però no va descartar altres escenaris.

La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, va assegurar que el seu espai no preveu participar en cap aliança «amb les forces de la dreta» al Govern de la Diputació de Barcelona i va descartar donar suport a JxCat, Cs i PPC. En roda de premsa al Parlament, va afirmar que la posició dels Comuns és defensar un govern d'esquerres entre ells, ERC i PSC.

Pujol va emmarcar l'anàlisi dels escenaris a la Diputació dins la normalitat de la dinàmica dels partits. També va tornar a titllar la proposta d'ERC que JxCat presidís la Diputació de Barcelona de «màrqueting» després que els Comuns hagin descartat donar suport a un govern amb JxCat. «No hem triat l'opció de governar amb ERC perquè no hi és la possibilitat. Tant de bo hi fos», va apuntar. En aquest sentit, va argumentar que si hi hagués hagut més llistes unitàries de l'independentisme, ara la conformació del plenari de la Diputació «hauria estat diferent».