Cuixart exigeix als partits independentistes que tinguin «sentit d'estat»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va emplaçar ahir JxCat i ERC a tenir «sentit d'estat» per superar la crisi que travessen fruit de l'acord de la formació de Carles Puigdemont amb el PSC a la Diputació de Barcelona.

En una entrevista a El món a Rac1, Cuixart va demanar-los «unitat» per reaccionar conjuntament a la sentència del judici de l'1-O, en considerar que una possible mobilització posterior ara mateix està «paralitzada per culpa dels partits». «Si JxCat i ERC no es posen d'acord amb els ajuntaments i la diputació, com coi sabran què han de fer amb això. Ens hem de fer costat i decidir junts. Crec, això sí, en una mobilització constant però no permanent», va respondre per carta a una de les qüestions plantejades per l'emissora.

Durant la primera entrevista que Cuixart ha concedit després del judici de l'1-O, va demanar als partits independentistes que «recomposin relacions». «És d'una manca de sentit d'estat total. Necessitem els partits polítics, però han d'entendre que són una part», va subratllar. En una de les preguntes plantejades, Cuixart va autodescartar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat.

«Si no vigilen, poden perdre la Generalitat», alerta el president d'Òmnium Cultural.