La CUP considera «greu» l'acord amb els socialistes perquè «manté l'statu quo»

El diputat de la CUP Vidal Aragonés va criticar ahir el pacte entre JxCat i el PSC per governar la Diputació de Barcelona, que va considerar «especialment greu» perquè pretén «reproduir totes les fórmules de manteniment de l'statu quo».

Aragonés va dir-ho en una roda de premsa al Parlament en què va lamentar que «hi ha qui reparteix el país pensant en batalles partidistes i no en el que el país necessita». Per al cupaire, l'acord sociovergent suposa la continuïtat d'un model «opac» de la corporació que la seva formació rebutja. «La crítica que fem no és tant per la suma de partits sinó pel model que expressa», va insistir. També va assenyalar que la discussió afecta «de manera negativa» la unitat independentista.