La Fiscalia demana a Torra 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per no retirar la pancarta

La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar la pancarta amb un llaç groc del Palau de la Generalitat (i els símbols de tots els edificis oficials) en la campanya de les eleccions municipals i de les europees del 26 de maig passat.

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que multi Torra amb 30.000 euros i que acordi la seva inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de càrrec públic d'àmbit «local, autonòmic, estatal o europeu».

Aquesta inhabilitació, especifica la Fiscalia, comportaria la «privació definitiva» del càrrec públic que ocupés Torra, així com dels «honors que li siguin annexos», i la impossibilitat d'obtenir-los durant el temps de la condemna.

En l'escrit presentat al TSJC, el ministeri públic acusa Torra «d'evidenciar el seu menyspreu» a acatar l'ordre que la Junta Electoral Central va dictar l'11 de març passat, arran d'una denúncia presentada per Ciutadans perquè tragués els llaços i estelades dels edificis públics durant la campanya, elements que va acabar retirant del Palau de la Generalitat, ja fora de termini.

Segons la Fiscalia, la Junta ordenava a Torra suprimir de manera «immediata» els «símbols associats a una determinada filiació ideològica o política alineada amb els partits o organitzacions que propugnen la secessió» de Catalunya.

Malgrat la «claredat» de l'ordre i que havia de ser complerta «sense excusa ni pretext» per ser ferma, afegeix la Fiscalia, Torra «va decidir desatendre-la» i va presentar un escrit en què demanava a la Junta que reconsiderés l'acord adoptat, alhora que, en una aparició pública a Tarragona, «va manifestar la seva negativa a retirar la simbologia al·ludida».

El 18 de març passat, sosté la Fiscalia, la JEC va adoptar un nou acord en què reiterava el requeriment de retirar la pancarta amb un llaç groc, resolució que Torra va demanar suspendre i al·legava la «suposada impossibilitat» de complir-la, «donada la multitud d'edificis de la Generalitat».



Informe del Síndic

El president català va adduir també davant la JEC que estava en espera d'un informe del Síndic de Greuges sobre l'assumpte, encara que, recorda la Fiscalia, aquest dictamen «es trobava en mans de l'acusat des de, almenys, el dia 15 de març» i recomanava atendre el requeriment d'eliminar la pancarta. L'escrit de la Fiscalia subratlla que Torra «va desatendre obertament» l'ordre de la Junta i, «evidenciant el seu menyspreu» a aquesta, va substituir la pancarta amb un llaç groc del balcó de la Generalitat «per una altra d'idèntica amb el llaç en color blanc».