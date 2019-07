El Govern aprova l'avantprojecte de la nova llei de ciència

El Govern de Catalunya ha aprovat l'avantprojecte de la llei de ciència, que estableix «un marc jurídic estable» per «construir una societat del coneixement basada en la investigació i la innovació». L'Executiu informa que la legislació té l'objectiu de «configurar el marc d'ordenació del sistema català d'Investigació, Desenvolupament i Innovació per consolidar la ciència com a element estructural del país». La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va dir que la ciència ha de ser prioritat perquè «en la nova economia, el coneixement és la clau per a la competitivitat».