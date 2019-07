La Guàrdia Civil entra a la Generalitat per «buscar informació sobre l'1-O»

Agents de la Guàrdia Civil van acudir ahir a diversos departaments de la Generalitat per escorcollar expedients administratius relacionats amb l'organització del referèndum, per ordre de la jutgessa que investiga els preparatius de l'1-O. Segons van informar fonts pròximes al cas, els agents tenen l'ordre de requerir documentació relativa a l'1-O als departaments d'Acció Exterior, Treball i Presidència, així com a les oficines de la Intervenció General de la Generalitat i en el Gabinet Jurídic Central.

El nou requeriment d'informació el va acordar la titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, per ordre de la Fiscalia, en el marc de la causa en la qual va processar una trentena de persones, entre elles nombrosos exalts càr-recs del govern de Carles Puigdemont, pel seu paper en l'organització de l'1-O.

La jutgessa va ordenar als agents acudir a les seus de la Generalitat citades de manera que, «a l'acte», se'ls facilités la informació requerida, la majoria expedients administratius amb els quals la Fiscalia pretén demostrar l'ús de fons públics per finançar el referèndum.

Els agents de l'institut armat es van personar, de paisà, a diferents oficines del govern català indicades per la jutgessa, on, segons fonts de la Generalitat, se'ls van facilitat els expedients administratius que sol·licitaven.

Concretament, la Guàrdia Civil tenia l'ordre de requerir al departament de Presidència set expedients relatius a la contractació de la publicitat del Registre de Catalans a l'exterior, entre d'altres. Al departament d'Acció Exterior, la Guàrdia Civil va buscar les factures dels pagaments de la delegació del Govern a Ginebra. I al departament de Treball, un expedient administratiu relacionat amb una aplicació informàtica que les acusacions creuen que es va crear per recollir voluntaris per l'1-O.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assegurar ahir que l'entrada de la Guàrdia Civil al Palau de la Generalitat i a diversos departaments no ha estat un registre, sinó «un requeriment d'informació; és un dels molts que s'estan produint aquests dos anys i és part de la repressió a la qual estem sotmesos». «Estem sotmesos a una onada de repressió per part l'Estat espanyol, i el Govern jura seguir treballant plegats per tirar endavant el país», va afirmar.