ITW manté que el judici de l'1-O ha reprimit drets fonamentals i idees

L'informe preliminar d'International Trial Watch (ITW) sobre el judici de l'1-O al Tribunal Suprem considera que tot el procés judicial «constitueix una causa general de caràcter polític que s'ha traduït en una clara manifestació de repressió de l'exercici de drets fonamentals i idees polítiques». Així, els juristes que l'han elaborat consideren que s'han vulnerat nombrosos drets humans i processals durant tota la investigació i l'enjudiciament.

L'informe separa els acusats en tres blocs: els Jordis com a organitzadors de mobilitzacions públiques, Carme Forcadell, com a garant de la inviolabilitat parlamentària, i la resta de polítics.

Mercè Barceló i Iñaki Rivera, portaveus de la plataforma, han presentat les conclusions de l'informe preliminar acadèmic en referència als aspectes substantius i processals. Barceló destaca que «quan s'exerceixen drets fonamentals, i és el cas d'aquests tres encausats, no és possible, al mateix temps, cometre cap delicte. I quan les conductes encausades són alienes al Codi penal i la lletra d'aquest Codi ha de forçar-se per poder mantenir l'acusació per tal que recaigui una pena, es produeix un senyal inequívoc que el que es persegueix no són conductes criminals sinó idees polítiques».

Així, segons les 20 conclusions de l'informe, les acusacions no han pogut concretar qui, on ni quan es van produir els delictes de rebel·lió o sedició, i que la prova més clara és que el Govern espanyol no es va plantejar en cap moment activar l'estat de setge.

Rivera afirma que «el dret a la llibertat s'ha vist vulnerat des de l'inici del procés penal». Així, enumera nombroses garanties processals suposadament vulnerades, com el dret a la defensa, la decisió de separar la causa en diversos tribunals o el tractament que el tribunal ha fet dels testimonis i vídeos de les defenses. Segons els observadors internacionals, la falta d'espontaneïtat dels testimonis de l'acusació ha fet repetir unes 400 vegades paraules clau com «muralles humanes».