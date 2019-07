Un jove mor atropellat per un tren en creuar la via en patinet a Mollet

Un jove ha mort aquest dimecres atropellat per un tren quan travessava la via fèrria, segons sembla amb un patinet, prop de l'estació de Mollet del Vallès (Vallès Oriental), segons han informat fonts policials.

L'atropellament mortal, que està sent investigat pels Mossos d'Esquadra, ha tingut lloc cap a les 10.45 hores d'aquest matí a uns dos-cents metres de la sortida de l'estació de Mollet-Santa Rosa de Renfe. El jove ha intentat creuar la via a l'altura del carrer Ronda d'Orient de Mollet i ha estat atropellat per un tren de la R-11 que cobria el trajecte entre Barcelona-Sants i Portbou (Alt Empordà).

L'accident ha obligat a Renfe a tallar la circulació en les línies R-2 Nord, R-11 i R-8, cosa que ha originat retards a la xarxa de Rodalies, encara que per minimitzar-los s'estan encaminant els trens d'aquests serveis per la R-3.

Els Mossos d'Esquadra estan treballant per identificar a la víctima, que podria ser menor tot i que encara no s'ha pogut determinar la seva edat, mentre la comitiva judicial s'ha desplaçat al lloc de l'accident per a portar a terme l'aixecament del cadàver.