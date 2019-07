L'ANC protesta contra els pactes amb el PSC

L'ANC ha convocat concentracions contra els pactes del 155 coincidint amb la crisi entre ERC i JXCat per l'acord entre els post-

convergents i el PSC a la Diputació de Barcelona.

A través del seu compte de Twitter, l'entitat difon una campanya contra els pactes i contra facilitar investidures del 155 i insta els ciutadans a «denunciar-ho» al carrer. Concretament, convoca una concentració per a avui a les 7 de la tarda davant la seu d'ERC a Barcelona, al carrer Calàbria, i dijous davant la Diputació de Barcelona, a la rambla Catalunya, el dia en què es constitueix aquest òrgan supramunicipal. L'ANC ha apel·lat les seves seccions territorials a escriure a les seccions locals de cada partit independentista perquè ho enviïn a les direccions, per reclamar-los «que s'uneixin per la independència, no per donar suport al 155».

Segons l'ANC, cal que la ciutadania compromesa amb la independència ocupi i gestioni espais de poder per estar preparats «per al pròxim embat democràtic». «Les diputacions recapten impostos i són agents clau en la construcció d'una hisenda pròpia. Ara veiem com els partits als quals votem regalen espais de poder clau o tenen intenció d'investir Pedro Sánchez sense que respecti el dret a l'autodeterminació ni s'aturi la repressió», destaquen. Segons l'ANC, els partits estan immersos «en una lluita per l'hegemonia electoral i la prioritat és debilitar l'un a l'altre, fins i tot si això representa donar poder als que exerceixen la violència repressiva».