Merkel pateix tremolors per tercer cop en pocs dies

La cancellera alemanya Angela Merkel va patir aquest dimecres el tercer episodi de tremolors en públic, uns espasmes captats per les càmeres de televisió i que han reviscut els dubtes sobre el seu estat de salut.

La líder germànica, que és a punt de complir els 65 anys, estava presidint un acte oficial, una recepció amb honors militars al primer ministre finlandès, Antti Rinne, quan va tornar a patir espasmes. Més tard, la pròpia Merkel va participar en una roda de premsa amb Rinne, durant la qual no se li va notar res estrany.

Els dos primers episodis de tremolors van ser en la cimera del G20 al Japó i en les negociacions que van tenir lloc a Brussel·les per escollir els càrrecs de la Unió Europea.

"Em sento molt bé, i no hi ha cap motiu per preocupar-se", va dir en el darrer episodi. Fins ara, els espasmes han estat atribuïts a la deshidratació i a efectes psicològics.