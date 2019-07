El ministeri d'Exteriors va espiar els delegats del Govern català a Ginebra, Berlín i Londres

El ministeri d'Afers Estrangers espanyol, encapçalat per Josep Borrell, ha espiat els delegats del Govern català a Ginebra, Berlín i Londres.

Segons expliquen mitjans com TV3 i ElDiario.es, hi ha un informe de l'Advocacia de l'Estat, aportat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la causa del Govern espanyol per tancar les tres delegacions, que prova l'espionatge.

Els delegats de Londres, Sergi Marcén; Ginebra, Manuel Manonelles, i Berlín, Marie Kapretz, establerta a Cercs des de fa més de 20 anys, han estat espiats per ordre del Govern espanyol. Reunions, actes, converses i l'agenda dels delegats han estat objecte d'espionatge. El ministeri no ha volgut fer comentaris i ha dit que es tracta d'informació reservada.

L'informe alemany llista les activitats de Kapretz, com entrevistes a mitjans o els actes organitzats durant el període que Carles Puigdemont va estar a la presó de Schleswig-Holstein.

TV3 va preguntar ahir al ministeri d'Exteriors sobre aquesta documentació, però va declinar fer cap valoració, i va afirmar que no fan comentaris sobre processos judicials en marxa. Les fonts consultades van afegir que encara menys ho fan sobre «informacions reservades d'aquest ministeri», segons va recollir ahir TV3.