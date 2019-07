El PSOE qüestiona l'actitud d'Iglesias per pactar i diu que el juliol és l'última oportunitat

La sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va posar ahir en qüestió la voluntat negociadora de Podemos i del seu secretari general, Pablo Iglesias, i els retreu la falta de resposta a les ofertes socialistes i intents de desqualificar al líder socialista, Pedro Sánchez. Lastra va avisar que la investidura de juliol és l'última oportunitat per arribar a un acord.

En la roda de premsa al Congrés al final de la reunió mantinguda entre Sánchez i Iglesias, Lastra va reiterar que l'única alternativa és un govern socialista, i va avisar que no s'entendria un «bloqueig» per part d'Unidas Podemos, els vots de les quals són imprescindibles perquè la investidura pugui prosperar.

Després de la cinquena reunió entre els dos dirigents des de les eleccions del 28 d'abril, Lastra va criticar que totes les propostes del PSOE segueixin sense resposta per part de Podemos, entre elles l'última, la d'obrir una negociació sobre un programa de govern, aprovada aquest dilluns per l'Executiva Federal.

«Les dues últimes setmanes li hem proposat un acord de programa: no vam obtenir resposta. Vam proposar un acord institucional en el qual Unidas Podemos es converteix en el soci preferent d'un govern d'esquerres: no vam obtenir resposta. Hem proposat la creació d'una comissió de seguiment d'aquests acords: tampoc ens ha respost el senyor Iglesias», es va queixar la portaveu del PSOE al Congrés. Lastra va advertir Podemos que els espanyols «no entendrien» un nou bloqueig a un govern d'esquerres, en al·lusió a la negativa de Podemos el 2016 de permetre la investidura de Pedro Sánchez després de l'acord que va segellar el PSOE amb Cs. Lastra també va acusar els portaveus de Podemos de dir «falsedats» posant en boca de Sánchez afirmacions que mai s'haurien produït, com la seva suposada preferència per pactar amb la dreta o que en el passat hagués ofert a Iglesias ministeris per a Podemos.

Encara que la portaveu no va tancar la porta a continuar intentant aconseguir un acord amb els morats, sí que va ser clara en assenyalar que si Iglesias continua preferint parlar dels noms dels ministres abans que de les polítiques, llavors «no hi haurà canvi i només hi haurà una investidura el juliol».



Ministeris, sí; programa, no

La portaveu va acusar Iglesias d'estar més preocupat «dels noms del Consell de Ministres que de la política a desenvolupar». Precisament, els socialistes asseguraven ja a la tarda que el líder d'Unidas Podemos va tornar a exigir a Sánchez el segon lloc de l'Executiu, extrem que la formació morada va negar. «No s'ha parlat d'això», van assegurar aquestes fonts.

Un cop acabada la trobada, Podemos assegurava que Sánchez havia advertit a Iglesias que hi haurà eleccions si no donava suport a la investidura el juliol, una intenció que els socialistes van negar després, malgrat admetre que no volen un altre intent després del d'aquest mes. «Constatem que Pedro Sánchez no vol negociar, sinó que intenta imposar unilateralment un govern de partit únic. No és assenyat que el PSOE actuï com si tingués majoria absoluta quan no la té», van assenyalar fonts de Podemos.