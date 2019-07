Ciutadans adverteix Torra al Parlament: «Ho tornarem a frenar»

La portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, va advertir ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, que tornaran a oposar-se a qualsevol pla d'unilateralitat del Govern i han exhibit cartells en els seus escons en què es llegia: «Ho tornarem a frenar».

Durant la sessió de control a Torra, Roldán va lamentar que «l'única mesura estrella» del Govern hagi estat dir que «ho tornaran a fer», en referència al referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

«És vostè un geni de la desobediència», va afirmar Roldán, que va advertir-lo que si es plantegen reprendre un pla d'unilateralitat «tornaran a tenir davant» Ciutadans per «defensar la llibertat i la democràcia». Per a Roldán, a més, Torra «hauria d'haver estat inhabilitat des del seu primer dia com a president».

«La seva única proposta per a Catalunya és dividir-nos», va assenyalar la portaveu de Ciutadans a la cambra catalana, que va afegir que mentre Torra «malgasta en un pla que vol portar tots els catalans al seu forat», moltes persones a Catalunya «no arriben a final de mes».



Bronca permanent

Per la seva banda, Torra va replicar a Roldán que el seu partit viu «de la bronca permanent» i que «provoquen el rebuig de tot el món allà on van», en referència als aldarulls durant la manifestació de l'Orgull de Madrid el cap de setmana passat.

Després de la resposta de Torra, els diputats de la formació taronja van mostrar uns cartells en els quals s'hi podia llegir: «Ho tornarem a frenar».