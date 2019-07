Cs titlla d'«infàmia» el pacte PSC-JxCat i votarà un candidat propi

El vicepresident segon del Parlament i secretari d'Acció Institucional de Cs a Catalunya, Joan García, va anunciar ahir que el partit taronja presentarà el seu propi candidat per governar la Diputació de Barcelona i no donarà suport al pacte entre el PSC i JxCat, perquè el considera una «infàmia».

«No donarem suport a una infàmia com la que es produirà a la Diputació de Barcelona», va afirmar en un comunicat, i va explicar que Cs presentarà una candidatura encapçalada pel regidor a Santa Coloma de Gramenet, Salva Tovar.

García va criticar el PSC per haver pactat amb JxCat, perquè considera que «tenia altres opcions de pacte a la Diputació, però ha triat la de sempre, que no és cap altra que llançar-se als braços del separatisme més radical tal com ha fet a desenes de municipis de tot Catalunya».

Va acusar el PSC de «cedir la Diputació i tots els seus recursos» a l'expresident del Govern català Carles Puigdemont, i va considerar que els partits independentistes fan servir els recursos públics per saltar-se les lleis.

A més, va defensar que Ciutadans sempre serà «coherent en la defensa dels valors democràtics i constitucionals».