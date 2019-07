ERC, PDeCAT i CUP reben a Manresa el manifest de l'ANC per la unitat

El president local d'ERC, Ramon Fontdevila; el president local del PDeCAT, Josep Maria Fius, i el regidor de la CUP Jordi Trapé van rebre ahir, de mans del coordinador de l'ANC de Manresa, Eudald Camprubí, el manifest «A Manresa construïm unitat per la República Catalana», que reflecteix el posicionament del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana a la ciutat per «exigir» unitat de les forces independentistes. Ho van fer davant el centenar de persones que van acudir a la concentració en defensa de la unitat política per la República convocada per l'ANC a la plaça Major.

Tant el parlament de Camprubí com la lectura del manifest van llançar una idea clara als líders de les formacions polítiques convocades: no hi ha d'haver política partidista sinó un front comú per assolir la independència. L'acte està en sintonia amb altres concentracions convocades per l'ANC en plena polèmica pel pacte JxCat-PSC a la Diputació de Barcelona. L'ANC ha convocat concentracions per protestar contra ERC i JxCat pels seus pactes amb els socialistes, que consideren que esquerden la unitat política de l'independentisme per aconseguir la República.

L'ANC Manresa ha volgut recordar públicament a les formacions independentistes fa anys que una part molt significativa de la societat catalana està mobilitzada en pro de la independència i de la construcció de la República Catalana.

Titlla d'«incomprensibles» les picabaralles entre els partits independentistes que han portat a «una realitat indignant» conseqüència de la manca d'estratègia comuna lligada als interessos personals, els retrets mal resolts i les prioritzacions de dinàmiques de poder de partits. Una dinàmica que porta «a un retorn a l'autonomisme on les molles a repartir són escasses i el pa ha desaparegut».

El secretariat de l'ANC Manresa va manifestar el seu desacord en les decisions preses per les direccions dels partits polítics durant aquests darrers temps. «És inacceptable prioritzar les dinàmiques de partit per sobre de les de país. Per això exigim als nostres representants, com a part activa de la societat civil organitzada que els ha votat elecció rere elecció, que actuïn en conseqüència amb allò que marcaven els seus programes electorals». El comunicat insta partits i entitats a no parar fins «que trobem una estratègia conjunta per arribar-hi. I instem les bases d'aquests partits i entitats que traslladin a les seves respectives direccions la necessitat de retornar al procés de construcció nacional iniciat amb la proclamació d'independència del 27 d'octubre del 2017».