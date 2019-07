El Govern presentarà al·legacions per evitar el tancament de delegacions

La Generalitat de Catalunya presentarà al·legacions contra les mesures cautelars demanades per l'Advocacia de l'Estat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per evitar que es paralitzi l'activitat de les delegacions del Govern –les anomenades «ambaixades catalanes»– a Alemanya, el Regne Unit i Suïssa.

Això és el que va indicar ahir l'Executiu català en un comunicat de premsa després de la reunió al Parlament entre el president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; la consellera i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch.

Torra va convocar aquesta reunió després que es conegués, segons el seu parer, la «informació escandalosa i impròpia d'un estat de dret democràtic» segons la qual el Govern espanyol maneja informació reservada sobre l'activitat de les «ambaixades» catalanes i després que el ministeri d'Afers Estrangers admetés que el seu paper és «vigilar de prop» que no es «malmeti» la imatge d'Espanya.

Els membres del Govern català reunits van decidir que les pròximes hores «es dirigirà als eurodiputats, a les cancelleries europees i internacionals», una carta signada per Torra i Bosch que exposarà «la preocupació i la denúncia d'aquest cas».

Segons el parer del Govern català, aquestes informacions certifiquen que l'Executiu central ha emprès un «espionatge polític, una persecució d'opinions i ideologies» que «no haurien de tenir lloc en una democràcia europea».

Aquest espionatge ha significat «un pas més en la deriva repressiva de l'Estat espanyol i un nou exemple de les formes autoritàries d'un ministre que ara vol ser el màxim responsable de la diplomàcia i la seguretat comuna europees», assenyala el text en al·lusió al ministre en funcions Josep Borrell.

Per això, continua el comunicat, la Generalitat «exigeix la dimissió de Borrell o el seu cessament immediat», ja que «l'ús dels recursos públics, organismes i aparells de l'Estat per perseguir delictes d'opinió no han de ser tolerats».

«El Govern vol mostrar el suport absolut als delegats afectats per l'espionatge de Borrell, i fa extensiu aquest suport i solidaritat a la resta d'afectats (diputats, governants, periodistes i ciutadans europeus)», conclou el text.

El Govern català, amb Torra al capdavant, va utilitzar termes com ara «clavegueres de l'Estat», «repressió», «espionatge» o «Borrellgate», després de les informacions de TV3 i eldiario.es que asseguren que el Govern central té informació reservada sobre l'activitat de les delegacions de la Generalitat de Catalunya almenys a tres països europeus. Aquestes informacions es remeten a documents que estarien inclosos per l'Advocacia de l'Estat en la seva sol·licitud al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè paralitzi l'activitat de les delegacions del Govern a Alemanya, el Regne Unit i Suïssa, dins el procediment impulsat el 2018 pel ministeri d'Exteriors en aquest sentit.

El president català, Quim Torra, va exigir ahir la dimissió de Borrell, a qui va acusar d'estar darrere de «l'escàndol de l'espionatge» de les delegacions de la Generalitat a l'exterior: «S'han passat de frenada», va avisar.