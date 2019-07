JxCat i PSC mantenen el polèmic pacte de la Diputació que trenca l'independentisme

JxCat i PSC mantenien ahir el pacte que van signar per governar la Diputació de Barcelona, amb Núria Marín al capdavant, la vigília del ple de constitució d'aquest organisme provincial, precedit d'una crisi entre les forces sobiranistes.

Dirigents de les dues formacions independentistes es van reunir ahir al matí al Parlament, on es va poder veure el president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, que és qui va signar l'acord amb el PSC divendres passat. Però els contactes no van servir per avançar en un hipotètic govern alternatiu, de caràcter independentista, per a la Diputació de Barcelona, segons les diverses fonts consultades.

Els set representants de JxCat tenen la clau per donar el govern de la Diputació barcelonina a socialistes o republicans, que a les eleccions municipals del 26 de maig van empatar amb 16 seients cadascun. Però, després d'haver signat ja divendres passat un acord per governar amb el PSC, JxCat manté que només s'ho replantejarà si els republicans s'avenen a signar un «pla de reversió» de tots els acords amb els socialistes en ajuntaments i consells comarcals.

Això no obstant, ERC rebutja aquesta condició de JxCat, que hauria d'incloure ajuntaments com els de Sant Cugat del Vallès i Figueres, on Esquerra es va aliar amb el PSC per desplaçar els candidats de l'espai postconvergent. A la Catalunya Central pactes similars han estat signats en poblacions com Sant Salvador de Guardiola, Odèn, Olius, Alp i Oliana.

La discrepància persisteix, doncs, ja que JxCat vol una revisió global de tots els pactes municipals amb el PSC i ERC insisteix que el debat que hi ha ara mateix sobre la taula és el de la Diputació de Barcelona, perquè, a diferència dels ajuntaments, aquest organisme encara no s'ha constituït.

Fonts d'ERC defensen, a més, que no hi ha arguments matemàtics que justifiquin que JxCat prefereixi els socialistes abans que a ells, que són els seus socis a la Generalitat. En canvi, fonts de JxCat repliquen que no serà possible un govern a la Diputació d'ERC sense la complicitat dels comuns.

Els comuns, amb cinc diputats, seguien valorant ahir què fer en la votació d'avui, però en les últimes hores han reiterat que no «donaran suport» a cap acord de govern a la Diputació de Barcelona que inclogui ni JxCat, ni Ciutadans ni PP, cosa que tanca la porta a un vot positiu però no descarta l'abstenció. Amb tot, fonts socialistes van assegurar a Efe que estan a l'expectativa per si hi hagués un gir de guió d'última hora, però van remarcar que confien que JxCat mantindrà l'acord amb el PSC.

En aquest context, hi hauria principalment dues possibilitats: l'actual acord de PSC (16) i JxCat (7), que sumen 23 diputats, amb una majoria simple que tiraria endavant si no hi ha una altra alternativa i que donaria la presidència a Marín; o un hipotètic acord d'ERC (16) i JxCat (7), al qual se sumaria el diputat de Tot per Terrassa (TxT), i que arribaria als 24 diputats, també una majoria simple. A les 12 hores d'avui arrencarà el ple de la Diputació, en el qual els 51 diputats prendran possessió i, posteriorment, votaran a través de papereta els candidats a la presidència (de moment només es coneix el nom de Marín). La candidata pot ser escollida per majoria absoluta (per un mínim de 26 vots) en primera volta o amb majoria simple en segona votació, i en el cas que hi hagi dos o més aspirants serà proclamat el que tingui més vots a favor.



Chacón: «És el millor pacte»

La consellera d'Empresa de la Generalitat, l'anoienca Àngels Chacón, que pertany al PDeCAT, va avalar ahir el pacte segellat entre JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona amb l'argument que era «el millor pacte que es podia fer considerant tots els elements». En declaracions a TV3, Chacón va sortir en defensa del pacte amb el PSC en aquesta institució perquè «matemàticament no se sumava de cap altra manera», va afegir.

D'altra banda, es va mostrar convençuda que ERC i JxCat seran prou «intel·ligents» perquè les diferències que tenen quedin al marge dels «espais de Govern». Segons el parer de Chacón, el problema és que, a diferència del que va succeir l'1 d'octubre, «no hi ha una unitat de definició estratègica» entre les formacions independentistes, «i això és el que desconcerta la gent». La consellera va assegurar que, de la seva banda, seguirà insistint en la conveniència d'acordar un full de ruta comú.