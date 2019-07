L'ANC exigeix a ERC i al PDeCAT que no pactin amb els partits «del 155»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va exigir ahir a ERC i al PDeCAT que no pactin ni s'abstinguin en benefici d'aquelles formacions que el 2017 van donar suport a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, en una concentració convocada a prop de les seus de tots dos partits.

«No és coherent voler tornar a traçar un projecte cap a la independència d'aquest país i lliurar institucions a mans del PSC, no és coherent voler fer un projecte cap a la independència i afavorir la investidura de governs que ens neguen el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació», va declarar als mitjans la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.



Protesta davant les seus

Centenars de persones van acudir a la concentració convocada per l'ANC amb el lema «Stop 155, ni pactes ni abstencions amb el 155», i van tallar el carrer Calàbria a l'altura d'Aragó, al costat de les seus del PDeCAT i d'ERC.

Els manifestants van proferir crits dirigits als integrants de tots dos partits com: «ERC i PDeCAT la paciència s'ha acabat», «Botiflers», «Traïdors» i «No sou dignes del poble català», entre d'altres, són algunes de les consignes que es van poder escoltar durant el transcurs de la protesta.

Aquesta mobilització arribava cinc dies després que PSC i JxCat tanquessin un pacte per governar junts la Diputació de Barcelona que, si avui es fa efectiu, propiciarà que la presidència d'aquest òrgan recaigui en els socialistes, una cosa que la presidenta de l'ANC qualifica de «vergonyosa». Al fil d'això, Paluzie va manifestar que no pot entendre «de cap de les maneres» la divisió entre les forces independentistes i «aquests pactes amb els partits que justament són els dirigents de la repressió, com el PSC a Catalunya o el PSOE a Espanya». No obstant això, va considerar que els partits independentistes encara són a temps de «revertir aquests pactes» i va dir confiar que «facin una reflexió».

Finalment, Elisenda Paluzie va expressar que el millor missatge «que es pot donar al món» és que «Espanya és ingovernable» sense abans trobar una solució per al conflicte català.