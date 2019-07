El ministeri d'Exteriors espanyol evita fer comentaris sobre l'espionatge als delegats del Govern català

El ministeri d'Exteriors espa-nyol evita fer comentaris sobre l'exclusiva de TV3 i eldiario.es sobre el suposat espionatge als delegats del Govern a l'exterior però admet que és part de la seva funció «vigilar de prop qualsevol activitat que pretengui perjudicar la imatge d'Espanya a l'exterior i, en particular, totes les que l'objectiu sigui el projecte independentista del Govern de Catalunya».

Fonts del ministeri capitanejat per Josep Borrell asseguren que no faran comentaris «sobre processos judicials en marxa» ni tampoc sobre «informacions relacionades amb documentació reservada» de les ambaixades «que mai s'haurien d'haver filtrat». «És funció d'aquest ministeri detectar l'ús indegut de fons i recursos públics per perjudicar la imatge d'Espa-nya i intentar consumar el projecte separatista», afirmen des del ministeri.

A més, afegeixen que correspon al Govern espanyol «evitar costi el que costi» que es gastin diners públics sota «pretextos falsos, com en el cas d'algunes delegacions del Govern de Catalunya».

El protaveu del ministeri encapçalat per Borrell no va voler comentar les declaracions que ha fet aquest dimecres el president de la Generalitat, que ha demanat la dimissió de Josep Borrell.