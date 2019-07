Núria Marín, del PSC, nova presidenta de la Diputació de Barcelona amb els vots de JxCat

Núria Marín ha estat escollida presidenta de la Diputació de Barcelona aquest dijous amb els vots de PSC i JxCat. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha estat proclamada presidenta de la Diputació en segona votació amb 23 vots -16 del PSC i set de JxCat-, després de no haver assolit la majoria absoluta marcada en 26 suports. El candidat d'ERC, Dionís Guiteras, ha obtingut 17 vots, els dels diputats dels republicans i el de Tot per Terrassa, la candidata dels comuns, Laura Pérez, n'ha tingut cinc, el de Ciutadans, Salvador Tovar, quatre i el del PP, Xavier García Albiol, dos. Així, Marín ha estat finalment proclamada presidenta, tal com establia el pacte que JxCat i PSC van presentar divendres passat, malgrat els intents fins a última hora per part de JxCat i ERC per assolir un acord que donés la presidència de la Diputació a un partit independentista.

La diputada socialista i alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha defensat que el pacte amb JxCat per fer Marín presidenta no és "secret". "És un pacte amb llum i taquígrafs", ha dit Díaz, que ha remarcat que és un acord "al servei de la ciutadania, del municipalisme i dels governs locals". La diputada socialista ha fet una crida a "superar la política de blocs" i les "línies vermelles" perquè, segons ha dit, la ciutadania no s'hi identifica. També ha subratllat la necessitat de "conciliar les identitats diverses" dels municipis que formen la demarcació de Barcelona.

Malgrat no fer referència al pacte amb el PSC durant el discurs, el diputat de JxCat i alcalde de Tordera, Joan Carles García i Cañizares, ha assenyalat que "calen grans dosis de sentit comú", de "confiança" i "realitat". García i Cañizares ha reivindicat un plenari "divers" sortit de les urnes, així com el "diàleg en qualsevol àmbit de la població". Després del no acord perquè la presidència de la Diputació sigui per a un partit independentista, el diputat republicà Guiteras ha subratllat que existia una alternativa al pacte entre socialistes i JxCat. Ha reivindicat que un acord entre republicans, l'espai postconvergent i Tot per Terrassa sumaven 24 diputats.

Guiteras ha criticat les "excuses" de JxCat per no fer efectiva una alternativa al pacte amb els socialistes. "A aquells que els sobta, pel seus fets els coneixereu", ha dit el candidat republicà, que ha assegurat que no són ells els que han de "justificar" la manca d'acord independentista. Al seu torn, la diputada dels comuns i tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona Laura Pérez ha titllat de "decepció" el pacte final i la manera com s'ha arribat a la investidura. Pérez ha dit que apostaven per un acord d'esquerres i ha retret als que "assenyalaven" els comuns pel pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona que ara no hagin "dubtat en anar a buscar" aquesta aliança. "No acceptarem el fals dilema entre país i les esquerres", ha dit la que ha estat la candidata dels comuns a la presidència de la Diputació. A més, ha criticat el mandat anterior a la Diputació que, segons ella, "ha passat sense pena ni glòria".

El diputat de Ciutadans Salvador Tovar ha criticat un pacte que ha considerat un "repartiment de cadires" i ha lamentat que hi pugui haver un "document secret que reculli aspectes inconfessables". En aquest sentit, ha acusat els socialistes de "posar de nou la Diputació al servei d'interessos independentistes". Tovar ha lamentat un "pacte antinatura", "sospitós" i "poc transparent". A més, ha criticat "l'ús partidista" de la Diputació i que durant el passat mandat no s'hagin fet polítiques "ambicioses" d'habitatge i ocupació i que s'hagi "abusat" de les subvencions directes.

Per la seva banda, el diputat del PP Xavier García Albiol ha assegurat que és "legítim" que Marín ocupi la presidència, però ha retret que els seu "company de viatge" sigui JxCat. "A la Diputació no hi ha majoria independentista", ha reivindicat Albiol, que ha remarcat que hi havia "una alternativa que passava per no anar de la mà d'un partit independentista". Segons Albiol, el pacte entre socialistes i JxCat té una "clara lectura política" i, per tant, ha considerat que era un "risc evitable".

Finalment, la diputada de Tot per Terrassa, Lluïsa Melgares, ha reivindicat el municipalisme i ha demanat que l'organisme es posi "a treballar al servei dels municipis i les persones".