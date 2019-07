Torra demana tenir les «mínimes contradiccions»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar ahir a l'independentisme un «esforç» per tenir les «mínimes contradiccions» després de la crisi entre JxCat i ERC per la Diputació de Barcelona.

Durant la sessió de control al Parlament, Torra també va admetre «part de culpa» per les desavinences i manca d'unitat de l'independentisme. Així va respondre al president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, que va reclamar «enfortir totes les institucions del país». «Fem-ho, perquè aquesta serà la millor manera de combatre la repressió, oi president?», va afegir Sabrià. El republicà va remarcar que en aquest context de «repressió que no s'atura ni s'aturarà» és necessari un «independentisme institucional reforçat en tots els fronts». «Ara tornem a tenir una bona oportunitat de demostrar que estem tots a l'altura, per enfortir totes, totes les institucions del país, totes», va dir Sabrià.

Torra, per la seva banda, va concloure que la ciutadania mereix superar aquestes contradiccions i veure «on van començar». El president va citar el físic i professor universitari català Jorge Wagensberg per sentenciar que a la vida es poden tenir contradiccions tot i que cal tenir-ne les mínimes. Va ser la seva resposta a la pregunta de Sabrià, dies després de la crisi entre JxCat i ERC per la Diputació i altres pactes a consells comarcals i ajuntaments amb acords amb el PSC. Tant Torra com el president del grup parlamentari republicà van coincidir que cal recuperar la unitat estratègica. Torra va animar el sobiranisme a anar junts «a tot arreu» i va subscriure amb Sabrià que indistintament de si hi ha Govern del PP o del PSOE la repressió «avança i fins i tot s'agreuja», i va lamentar que, en aquest context, «la resposta necessàriament col·lectiva, d'unitat, que necessita aquest país» en aquest moment «no es pot acabar de veure».