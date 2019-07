Trump afirma que incrementarà «aviat» les sancions contra l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que les sancions contra l'Iran seran «incrementades aviat» de manera «substancial», i va reiterar les seves crítiques contra l'acord nuclear signat el 2015.

«L'Iran ha estat, des de fa molt de temps, enriquint [urani] secretament, en completa violació del terrible acord de 150.000 milions de dòlars assolit per John Kerry i l'Administració d'Obama», va dir Trump.

«Recordin, aquest acord havia de prescriure d'aquí a pocs anys. Les sancions seran incrementades aviat, de manera substancial», va afegir el mandatari en un missatge al seu compte a la xarxa social Twitter.

En resposta, l'enviat de l'Iran davant l'Agència Internacional per a l'Energia Atòmica (AIEA), Kazem Gharib Abadi, va puntualitzar que Teheran «no té res a amagar» i va recordar que les seves activitats nuclears són supervisades per l'organisme, segons va informar l'agència de notícies Reuters.



Reunió de l'AIEA

L'AIEA va celebrar ahir una reunió a porta tancada per abordar la situació a l'Iran, en què va confirmar que el país està enriquint urani al 4,5% per sobre del límit fixat per l'acord.

La xifra està, però, molt per sota del 20% que va arribar a enriquir l'Iran abans de la signatura del pacte i del 90% necessari per fabricar armes nuclears.